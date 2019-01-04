 
مباشر

موسكو.. الفضل يعود لنا في الحفاظ على العلاقات الروسية الأوروبية

أخبار روسيا

موسكو.. الفضل يعود لنا في الحفاظ على العلاقات الروسية الأوروبية
Sputnik
مندوب روسيا لدى الاتحاد الاوروبي فلاديمير تشيجوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/la2s

اعتبر مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن بين الإنجازات الدبلوماسية المحققة في 2018، كان الحفاظ على علاقات روسيا والاتحاد الأوروبي دون أي تنازل مبدئي من موسكو.

وقال تشيجوف في حديث لوكالة "إنترفاكس": "تمكنا في العام الماضي من منع هدم كل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي رغم الجهود المبذولة لذلك، ودون تقديم أي تنازلات في المواقف المبدئية الروسية".

وأضاف: "من وجهة نظر تصحيح علاقاتنا، كان العام الماضي في الواقع، سنة مليئة بالفرص الضائعة. تمكنا من المحافظة على الحوار السياسي وتنشيطه، وتعاوننا كان مقبولا على الساحة الدولية. لكن الاتحاد الأوروبي، لم يتبنّ موقفا متجانسا تجاهنا، وحتى لدى معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وبصدد خط ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا "السيل الشمالي-2"، قال تشيجوف إنه لا يرى أي سبب للقلق على مصير هذا الخط رغم استمرار الضغوط لتعطيله.

إقرأ المزيد
"السيل الشمالي-2" يجذب استثمارات أجنبية رغم تهديدات واشنطن
"السيل الشمالي-2" مستمر في جذب الاستثمارات الأجنبية رغم تهديدات واشنطن

وأضاف: "هناك دوافع مختلفة لدى معارضي الخط، فبعض القادة في الاتحاد الأوروبي يتمسكون بما يعتبرونه مصلحة وطنية لبلادهم، وبعضهم الآخر يخضع للضغوط الأمريكية".

المصدر: "إنترفاكس"

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغريدات ترامب على "الشباشب".. فكرة إعلانية تلقى رواجا في 47 ولاية أمريكية