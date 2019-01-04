موسكو.. الفضل يعود لنا في الحفاظ على العلاقات الروسية الأوروبية

اعتبر مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن بين الإنجازات الدبلوماسية المحققة في 2018، كان الحفاظ على علاقات روسيا والاتحاد الأوروبي دون أي تنازل مبدئي من موسكو.

وقال تشيجوف في حديث لوكالة "إنترفاكس": "تمكنا في العام الماضي من منع هدم كل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي رغم الجهود المبذولة لذلك، ودون تقديم أي تنازلات في المواقف المبدئية الروسية".

وأضاف: "من وجهة نظر تصحيح علاقاتنا، كان العام الماضي في الواقع، سنة مليئة بالفرص الضائعة. تمكنا من المحافظة على الحوار السياسي وتنشيطه، وتعاوننا كان مقبولا على الساحة الدولية. لكن الاتحاد الأوروبي، لم يتبنّ موقفا متجانسا تجاهنا، وحتى لدى معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وبصدد خط ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا "السيل الشمالي-2"، قال تشيجوف إنه لا يرى أي سبب للقلق على مصير هذا الخط رغم استمرار الضغوط لتعطيله.

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وأضاف: "هناك دوافع مختلفة لدى معارضي الخط، فبعض القادة في الاتحاد الأوروبي يتمسكون بما يعتبرونه مصلحة وطنية لبلادهم، وبعضهم الآخر يخضع للضغوط الأمريكية".

المصدر: "إنترفاكس"