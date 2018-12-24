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"السيل الشمالي-2" مستمر في جذب الاستثمارات الأجنبية رغم تهديدات واشنطن

مال وأعمال

Sputnik
"السيل الشمالي-2" يجذب استثمارات أجنبية رغم تهديدات واشنطن
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أفادت شركة "غازبروم" الروسية بأن الاستثمارات التي تم جمعها لتنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"، كافية لتغطية الجزء الأكبر من كلفة المشروع، الهادف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"  أندريه كروغلوف خلال مقابلة صحفية نشرت اليوم الاثنين: "غازبروم" وشركات الطاقة الأوروبية المشاركة في المشروع نفذت التعهدات المالية التي أخذتها على عاتقها، والاستثمارات التي تم جمعها كافية لتغطية معظم المشروع".

وتبلغ كلفة مشروع "السيل الشمالي-2" قرابة 9.5 مليار يورو، حيث يتضمن مدّ أنبوبين بطاقة ضخ  تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

و"السيل الشمالي-2" سيمتد بموازاة "السيل الشمالي-1"، وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية في مقدمتها "غازبروم" الروسية التي تمتلك 50% منه، وخمس شركات أوروبية وهي "Wintershall" و"Uniper" و"OMV" و"Engie" و"Royal Dutch Shell" التي تحتفظ بالـ50% المتبقية منه بواقع 10% لكل منها.

ويلقى المشروع معارضة من قبل الولايات المتحدة، التي تعتبر أن ألمانيا باتت تعتمد على الغاز الروسي بشكل كبير، وهددت بفرض قيود على المشروع.

المصدر: "تاس"

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