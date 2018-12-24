"السيل الشمالي-2" مستمر في جذب الاستثمارات الأجنبية رغم تهديدات واشنطن

أفادت شركة "غازبروم" الروسية بأن الاستثمارات التي تم جمعها لتنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"، كافية لتغطية الجزء الأكبر من كلفة المشروع، الهادف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" أندريه كروغلوف خلال مقابلة صحفية نشرت اليوم الاثنين: "غازبروم" وشركات الطاقة الأوروبية المشاركة في المشروع نفذت التعهدات المالية التي أخذتها على عاتقها، والاستثمارات التي تم جمعها كافية لتغطية معظم المشروع".

Financing > surveys > planning > permitting > logistics > construction > operations – that’s the journey of large infrastructure projects, such as #NordStream2. Find out more about every single step here https://t.co/Ahssvi7A0Fpic.twitter.com/culJY7W1jd — Nord Stream 2 Corp. (@NordStream2) September 26, 2018

وتبلغ كلفة مشروع "السيل الشمالي-2" قرابة 9.5 مليار يورو، حيث يتضمن مدّ أنبوبين بطاقة ضخ تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

Each pipelay vessel is like a floating factory where the pipes are received from carrier vessels, welded together in the firing line, and finally laid on the seabed pic.twitter.com/ztGUVpf5WM — Nord Stream 2 Corp. (@NordStream2) September 28, 2018

و"السيل الشمالي-2" سيمتد بموازاة "السيل الشمالي-1"، وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية في مقدمتها "غازبروم" الروسية التي تمتلك 50% منه، وخمس شركات أوروبية وهي "Wintershall" و"Uniper" و"OMV" و"Engie" و"Royal Dutch Shell" التي تحتفظ بالـ50% المتبقية منه بواقع 10% لكل منها.

ويلقى المشروع معارضة من قبل الولايات المتحدة، التي تعتبر أن ألمانيا باتت تعتمد على الغاز الروسي بشكل كبير، وهددت بفرض قيود على المشروع.

المصدر: "تاس"