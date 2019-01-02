سفير واشنطن لدى موسكو يزور الأمريكي المحتجز بشبهة التجسس

زار السفير الأمريكي لدى موسكو، جون هانتسمان، اليوم الأربعاء، المواطن الأمريكي بول ويلان، المحتجز في روسيا بشبهة التجسس.

وقالت المتحدثة باسم البعثة الأمريكية في روسيا، أندريا كالان، لوكالة "إنترفاكس"، إن السفير هانتسمان زار ويلان في مركز "ليفورتوفو" للحبس الاحتياطي بموسكو، مشيرة إلى أنه "أعرب عن دعمه للسيد ويلان وعرض عليه مساعدة السفارة"، كما أنه "تحدث هاتفيا مع عائلة السيد ويلان".

وسابقا اليوم، ذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أعربت لروسيا، عبر قنوات دبلوماسية، عن قلقها إزاء "تباطؤ في منح الوصول القنصلي" للمواطن الأمريكي.

وكانت الخارجية الروسية أفادت سابقا الأربعاء بأن الجانب الروسي منح الولايات المتحدة الوصول القنصلي إلى ويلان.

وكانت مصلحة الأمن الفيدرالية الروسية أفادت سابقا بأن بول ويلان احتجز في موسكو، يوم 28 ديسمبر، أثناء تنفيذه لنشاط تجسس، وفتحت بحقه قضية جنائية.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "نوفوستي" إن الولايات المتحدة أكدت تلقيها إشعارا من الخارجية الروسية باحتجاز مواطن أمريكي في موسكو. ورفض المصدر تقديم تفاصيل أخرى بحجة مراعاة الخصوصية.

فيما قال ديفيد شقيق بول ويلان، إن أخاه خدم سابقا في صفوف مشاة البحرية الأمريكية وإنه وصل إلى موسكو بدعوة لحضور حفل زفاف.

المصدر: نوفوستي