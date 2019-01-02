موسكو تؤكد منح وصول قنصلي للأمريكي المحتجز بشبهة التجسس

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسي منح، اليوم الأربعاء، وصولا قنصليا للمواطن الأمريكي، بول ويلان الذي تم احتجازه في موسكو سابقا للاشتباه بتورطه في نشاطات التجسس.

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وفي حديث لوكالة "إنترفاكس" الإخبارية الروسية، قال مصدر في الوزارة أن الوصول القنصلي مُنح للمواطن الأمريكي نهار اليوم الأربعاء. وجاء ذلك تأكيدا على ما نقلته شبكة CNN الأمريكية عن المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تتمنى منح موظفيها الوصول إلى ويلان "في غضون ساعات قريبة"، كما أنها تريد أن تعرف مزيدا عن أسباب احتجازه، مؤكدا عزم بلاده على المطالبة بإعادة ويلان إلى أرض وطنه إذا ثبت أن احتجازه تم بطريقة غير شرعية.

والاثنين الماضي، كشفت مصلحة الأمن الفدرالية الروسية أن الأمريكي بول ويلان احتجز في موسكو، يوم 28 ديسمبر، أثناء تنفيذه لنشاط تجسسي، وجرى فتح ملف جنائي في حقه بتهمة التجسس.

وقال شقيق بول ويلان، ديفيد، إن أخاه وصل إلى موسكو مدعوا لحفلة زفاف، مضيفا أنه خدم سابقا في صفوف مشاة البحرية الأمريكية. وأورد أن عائلته توجهت إلى كل من الكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية، وسفارة الولايات المتحدة لدى موسكو، للإفراج عنه.

المصدر: إنترفاكس