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روسيا توصي مواطنيها بتوخي الحذر في مصر

أخبار روسيا

روسيا توصي مواطنيها بتوخي الحذر في مصر
Reuters Amr Abdallah Dalsh
القاهرة، مصر 19 نوفمبر، 2018
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أوصت الخارجية الروسية السياح الروس باليقظة والحذر وتجنب زيارة المناطق ذات النشاط الإرهابي المتزايد بعد الهجوم الأخير في مصر، الذي استهدف حافلة سياحية، ومقتل 4 أشخاص.

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وقالت الوزارة في تعليق على موقعها الإلكتروني اليوم السبت: "توصي وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس في مصر، بتوخي الحذر وتجنب زيارة المناطق ذات المخاطر الإرهابية المتزايدة".

وأشارت الوزارة أيضا إلى أن الجانب الروسي يعرب عن تعازيه لأسر وأصدقاء ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "نعيد التأكيد على موقفنا المبدئي المتمثل في إدانة أي أعمال إرهابية بشكل قاطع، بما في ذلك تلك الموجهة ضد السياح الأجانب. ونحن نؤكد من جديد تضامننا مع جهود قيادة الدولة من أجل استقرار الوضع في البلاد. نحن ندعم خطواتها الحاسمة في مكافحة الإرهاب والتطرف".

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب المدعي العام في مصر، قتل ثلاثة سياح من فيتنام ومرشد مصري في الانفجار، وأصيب 11 سائحا وسائق. 

المصدر: نوفوستي

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