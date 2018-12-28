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بوتين يعفي السفير الروسي لدى الأردن من مهامه

أخبار روسيا

بوتين يعفي السفير الروسي لدى الأردن من مهامه
Sputnik /Alexei Druzhinin
فلاديمير بوتين
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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بإعفاء سفير موسكو لدى الأردن، بوريس بولوتين، من منصبه وتعيين غليب ديسياتنيكوف خلفا له.

ونشر نص هذين الأمرين على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية التابع للحكومة الروسية، دون الكشف عن تفاصيل.

وعمل ديسياتنوكوف حتى اليوم نائبا لمدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الروسية.

وأما بولوتين فهو تولى منصب سفير موسكو لدى عمّان في ديسمبر 2013.

المصدر: وكالات

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