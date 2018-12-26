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الأجانب ارتكبوا مليون مخالفة مرور في روسيا خلال 2018

أخبار روسيا

الأجانب ارتكبوا مليون مخالفة مرور في روسيا خلال 2018
Sputnik
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ذكر قائد شرطة المرور الروسية ميخائيل تشيرنيكوف، أن المواطنين الأجانب ارتكبوا أكثر من مليون مخالفة مرور في روسيا خلال 2018.

ولفت تشيرنيكوف إلى أنه سجلت في العام الماضي أكثر مليون و300 ألف مخالفة ارتكبها مواطنون أجانب بسيارات تحمل لوحات أجنبية.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم، إن إدارة المرور الروسية تتعاون مع المؤسسات الحكومية الروسية الأخرى وخاصة مع الهيئة الفدرالية للجمارك لمعاقبة المخالفين.

وأشار إلى أن روسيا تدرس سبل تبادل المعلومات مع الدول الأخرى، حول الانتهاكات والمخالفات التي يرتكبها الأجانب.

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وأكد على أهمية هذا التبادل مع بلدان رابطة الدول المستقلة والجمهوريات السوفيتية السابقة، وأضاف على سبيل المثال أنه إذا تم سحب رخصة القيادة من شخص في جمهورية بيلاروس، فلا يجوز له أن يقود السيارة في روسيا.

المصدر: إنترفاكس

 

 

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