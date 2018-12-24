قتلى وجرحى في حادث تصادم 50 سيارة! (فيديو)

أدى الضباب الكثيف إلى تصادم 50 مركبة على طريق سريع بالقرب من مدينة جاهجار في الهند، ما أوقع قتلى وجرحى بين الركاب.

ووقع الحادث على الطريق السريع "راهتاك-ريفاري"، حيث اصطدمت 50 مركبة دفعة واحدة، من بينها سيارات خفيفة وشاحنات وحافلة مدرسة.

ولم يتم التأكد بعد من عدد الوفيات والإصابات جراء الحادث الأليم، الذي نجم عن انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف. لكن المعلومات الأولية تؤكد وجود 7 وفيات، فيما يقدر عدد الجرحى بالعشرات.

7 killed in vehicle pileup caused by dense fog in Haryana's Jhajjar https://t.co/0yR5aRFi4G — Millennium Post (@mpostdigital) 24 декабря 2018 г.

يشار إلى أن خدمات الطوارئ كانت قد حذرت السائقين من خطورة الوضع على هذا الطريق.

7 killed after 50 vehicles pile-up because of dense fog in Haryana's Jhajjar. pic.twitter.com/KfijPXZipp — DNA (@dna) 24 декабря 2018 г.

المصدر: لايف. رو