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قتلى وجرحى في حادث تصادم 50 سيارة! (فيديو)

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قتلى وجرحى في حادث تصادم 50 سيارة! (فيديو)
twitter.com/@mpostdigital
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أدى الضباب الكثيف إلى تصادم 50 مركبة على طريق سريع بالقرب من مدينة جاهجار في الهند، ما أوقع قتلى وجرحى بين الركاب.

ووقع الحادث على الطريق السريع "راهتاك-ريفاري"، حيث اصطدمت 50 مركبة دفعة واحدة، من بينها سيارات خفيفة وشاحنات وحافلة مدرسة.

ولم يتم التأكد بعد من عدد الوفيات والإصابات جراء الحادث الأليم، الذي نجم عن انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف. لكن المعلومات الأولية تؤكد وجود 7 وفيات، فيما يقدر عدد الجرحى بالعشرات.

يشار إلى أن خدمات الطوارئ كانت قد حذرت السائقين من خطورة الوضع على هذا الطريق.

المصدر: لايف. رو

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