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انهيار جسر في جمهورية داغستان الروسية (فيديو)

أخبار روسيا

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أعلنت وزارة الصحة في جمهورية داغستان الروسية، أن 3 أشخاص أصيبوا أحدهم حالته خطيرة جراء انهيار جسر في مدينة بويناكسك.

وأوضحت السلطات في المدينة أن الجسركان قيد الترميم، واستخدمه المشاة لاختصار مسافة كبيرة للوصول إلى طريق رئيسي بالقرب من الجسر.

وفي حادثة مشابهة في روسيا انهار في نوفمبر الماضي جسر في منطقة تيرنوفسكي في محافظة فورونيج، وأسفر الحادث عن مصرع عامل وإصابة 5 آخرين.

المصدر: فيستي. رو

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