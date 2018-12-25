بيسكوف: لا اتفاق حتى الآن حول زيارة أردوغان إلى روسيا  

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حتى الآن أية اتفاقات حول زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى روسيا.

وقال ممثل الكرملين للصحفيين اليوم، في مجال تعليقه على نشر بعض وسائل الإعلام نبأ الزيارة: "لا توجد حتى الآن مثل هذا الاتفاق. حتى الآن لا توجد لدي أية معلومات حول ذلك".

وقبل ذلك أفادت وكالة "تاس"، بأن الرئيس التركي، يعتزم في القريب العاجل، عقد لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين.

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وذكرت الوكالة، أن أردوغان أبلغ الصحفيين بذلك اليوم، بعد إلقاء كلمة في البرلمان.

وقال رجب طيب أردوغان: " اليوم - غدا سيزور وفد تركي، موسكو وبعد ذلك سأقوم بإجراء مباحثات مع بوتين".

وردا على سؤال حول شكل اللقاء، قال أردوغان: "على الأغلب سيكون، وجها لوجه".

المصدر: وكالات