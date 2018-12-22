سناتور روسي: انضباط الغرب الحزبي بات يهدده

علّق عضو مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف على رفض الأمم المتحدة مشروع القرار الروسي حول معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، معتبرا أن انضباط الغرب الحزبي بات يهدده.

وكتب في صفحته على فيسبوك: "الانضباط الحزبي الغربي بات تهديدا مستقلا للسلام. تدمير أهم معاهدة للحد من التسلح سيبقى وصمة عار على جبين واشنطن وحلفائها، ويجب أن يعرف كل الأوروبيين هذا الأمر الآن".

وأضاف: "هناك دول كثيرة تؤيد موقفنا ولكن الكثير منها تخشى التعرض لغضب واشنطن التي تسعى بجدية لنزع أي رقابة على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى"، مشددا على ضرورة النضال حتى النهاية من أجل الحفاظ على هذه المعاهدة.

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ورفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته روسيا لدعم معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وصوتت لصالح القرار 43 دولة فيما عارضته 46 وامتنعت 78 عن التصويت.

وبين معارضي مشروع القرار، كانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا وإسرائيل وأوكرانيا.

أما الدول التي أيدته، فكان بينها الصين وإيران وسوريا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي وعدد من دول أمريكا اللاتينية.

المصدر: نوفوستي