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الأمم المتحدة.. عدم تمرير مشروع قرار روسي لدعم معاهدة الصواريخ

أخبار روسيا

الأمم المتحدة.. عدم تمرير مشروع قرار روسي لدعم معاهدة الصواريخ
Reuters EDUARDO MUNOZ
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لم تتمكن الجمعية العامة للأمم المتحدة من تبني مشروع القرار الروسي لدعم معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وصوتت لصالح مشروع القرار الروسي 43 دولة، فيما عارضته 46 دولة. وامتنعت 78 دولة في الجمعية العامة عن التصويت.

ومن بين معارضي مشروع القرار الروسي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا وإسرائيل وأوكرانيا.

أما الدول التي أيدت روسيا، فكانت من بينها الصين وإيران وسوريا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي وعدد من دول أمريكا اللاتينية.

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وينص مشروع القرار الروسي على دعم المعاهدة "باعتبارها حجر الزاوية للأمن الأوروبي والدولي"، وتضمن الدعوة لإجراء مشاورات بين روسيا والولايات المتحدة للحفاظ عليها.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان واشنطن عن عزمها الانسحاب من المعاهدة، التي كانت تقضي بالتخلص من صواريخ متوسطة وقصيرة المدى تطلق من الأرض، وعدم تطويرها أو نشرها.

ودعت موسكو الجانب الأمريكي للحوار من أجل الحفاظ على المعاهدة، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات للحفاظ على الميزان الاستراتيجي في حال انهيار المعاهدة.

المصدر: تاس

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