موسكو تؤيد تبادل المحتجزين الروس والأوكرانيين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن موسكو مهتمة جدا بمصير الروس القابعين في سجون أوكرانيا، وترغب بعودتهم السريعة إلى الوطن.

وأشار دميتري بيسكوف، إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، تعمد خلال المؤتمر الصحفي أمس، عدم التحديد في الرد على سؤال حول مبادلة هؤلاء الأشخاص، بسبب تعقيد القضية.

ولفت ممثل الكرملين إلى أن السؤال طرح على الرئيس بوتين، في سياق ضرورة مبادلتهم بالبحارة الأوكرانيين المعتقلين في روسيا "إثر الاستفزاز الذي نفذته السفن الحربية الأوكرانية قبل فترة في مضيق كيرتش".

وقال بيسكوف: "في سياق ذلك، قال الرئيس بوتين، إن القرار في هذا الموضوع، يجب أن يتخذ من قبل التحقيق والقضاء. والرئيس بوتين، لم يرد بشكل محدد، لأن الموضوع في غاية التعقيد والصعوبة".

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وأشار بيسكوف، إلى أن "روسيا كانت منذ فترة طويلة الطرف المبادر إلى تبديل "الجميع بالجميع"، ولكن هناك اختلاف في الموقف بين موسكو وكييف، حول تحديد صفة الموقوفين والمعتقلين لدى كل طرف، ما يتسبب بالتباين في من يجب استبداله.

المصدر: انترفاكس