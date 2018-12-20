بوتين يحول حلم فتاة بصيرة إلى واقع

حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للفتاة المكفوفة ريغينا باربييفا التي تطمح إلى أن تصبح صحفية، حلمها.

وأجرى الرئيس الروسي بعد إتمامه المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده اليوم الخميس، مقابلة مع ريغينا البالغة 17 عاما استغرقت 20 دقيقة أجاب خلالها عن أسئلتها.

وروى بوتين للفتاة كيف أصبح رئيسا للبلاد وهل يعتبر عمله صعبا وما هي الأمنية التي سيتمناها في عيد رأس السنة.

وفي ختام المقابلة، طلبت ريغينا من الرئيس الإذن باعتناقه ولمس وجهه بيديها للتعرف على ملامحه، قائلة إنه إنسان طيب ورئيس عظيم. كما تبادل بوتين مع الصحفية الشابة الهدايا.

ورعت قناة RT المقابلة في إطار المشروع "احلم معي" الهادف إلى تحقيق أحلام الأطفال المصابين بأمراض عضالة.

وريغينا واحدة من أطفال خمسة قرر بوتين مساعدتهم.

وسبق أن تعهد الرئيس الروسي لريغينا بتنظيم زيارة لها لقناة RT كي تتمكن من إجراء مقابلة مع شخصية مثيرة للاهتمام.

وأجرت رئيسة شبكة RT مارغاريتا سيمونيان عددا من اللقاءات مع ريغينا وشاطرتها خبراتها وقدمت لها وصايا مهنية.

وقالت ريغينا في أحد لقاءاتها بسيمونيان إنها ترغب في طرح بعض الأسئلة على رئيس الدولة. وتحقق حلمها اليوم.

المصدر: RT