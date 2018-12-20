بوتين يحول حلم فتاة ضريرة إلى واقع

حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للفتاة الضريرة ريغينا باربييفا التي تطمح إلى أن تصبح صحفية، حلمها.

وأجرى الرئيس الروسي بعد إتمامه المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده اليوم الخميس، مقابلة مع ريغينا البالغة من العمر 17 عاما استغرقت 20 دقيقة أجاب خلالها عن أسئلتها.

وروى بوتين للفتاة كيف أصبح رئيسا للبلاد، وهل يعتبر عمله صعبا وما هي الأمنية التي سيتمناها في عيد رأس السنة.

وفي ختام المقابلة، طلبت ريغينا من بوتين معانقته ولمس وجهه بيديها للتعرف على ملامحه، وقالت إنه "شخص طيب ورئيس عظيم". كما تبادل بوتين مع الصحفية الشابة الهدايا.

ورعت قناة RT المقابلة في إطار المشروع "احلم معي" الهادف إلى تحقيق أحلام الأطفال المصابين بأمراض مزمنة.

وريغينا واحدة من خمسة أطفال قرر بوتين مساعدتهم، وسبق أن تعهد لريغينا بتنظيم زيارة لها لقناة RT كي تتمكن من إجراء مقابلة مع شخصية مثيرة للاهتمام.

وأجرت رئيسة شبكة RT مارغاريتا سيمونيان لقاءات مع ريغينا وشاطرتها خبراتها وقدمت لها وصايا مهنية.

وقالت ريغينا في أحد لقاءاتها بسيمونيان إنها ترغب في طرح بعض الأسئلة على الرئيس بوتين. وتحقق حلمها اليوم.

المصدر: RT