الاستخبارات العسكرية الروسية تحتفل بالذكرى الـ 100 لتأسيسها

تحتفل الاستخبارات العسكرية الروسية بصفتها، فرعا لجهاز أمن الدولة في الجيش الروسي، يوم 19 ديسمبر الجاري بالذكرى الـ 100 لتأسيسها.

واستحدثت فروع الاستخبارات (اللجنة الاستثنائية لعموم روسيا آنذاك) في وحدات وتشكيلات الجيش الأحمر في 19 ديسمبر عام 1918.

وقال رئيس إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لجهاز أمن الدولة الفريق أول، نيقولاي يوريف، إن أجهزة الاستخبارات العسكرية سبقتها أجهزة مماثلة في الجيش الروسي الإمبراطوري، تم تأسيسها عام 1903 في هيئة الأركان العامة للجيش.

أما عام 1911، فشهد استحداث أقسام الاستخبارات العسكرية لدى قيادات المناطق العسكرية.

وسجلت الاستخبارات العسكرية السوفيتية صفحات باسلة في تاريخها إبان الحرب الوطنية العظمى (أعوام 1941-1945)، عندما عمل عناصرها في مدارس الاستخبارات الألمانية، ما ساعد في القبض على ما يزيد عن 400 جاسوس ألماني في المرحلة الأولى للحرب.

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وتم تحويل الاستخبارات العسكرية عام 1943 إلى تشكيلة أطلقت عليها تسمية "سميرش" (الموت للمحتلين الألمان).

وحسب المؤرخين والخبراء العسكريين، فإن أكثر من 6 آلاف شخص من عناصر الاستخبارات العسكرية قضوا في المعارك مع العدو الألماني النازي، إبان الحرب الوطنية العظمى.

وهناك صفحة مجيدة أخرى سجلت في تاريخ الاستخبارات العسكرية السوفيتية، وهي تنفيذ عملية سرية تحت عنوان "أنادير"، عندما نقل 44 ألف عسكري سوفيتي سرا إلى كوبا عام 1962.

وقد تم تكريم 9 عناصر من الاستخبارات العسكرية الروسية بأوسمة حكومية لقاء ضمانهم لأمن قاعدة حميميم في سوريا، أعوام 2015-2018.

يذكر أنه في عام 2015، افتتح في موسكو متحف المجد القتالي للاستخبارات العسكرية.

المصدر: تاس