شويغو: استخدام الطائرات المسيرة الضاربة في الجيش سيبدأ عام 2019

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا على وشك الانتهاء من تصنيع طائرات الاستكشاف المسيرة الضاربة، مشيرا إلى أن استخدامها في الجيش الروسي سيبدأ العام المقبل.

وقال شويغو في الاجتماع الموسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية في موسكو، اليوم الثلاثاء: "سينتهي إنشاء منظومات الاستكشاف المسيرة الضاربة متوسطة المدى. وابتداء من العام المقبل سيبدأ استخدامها في الجيش".

وأضاف أن الجيش الروسي يبدأ كل عام، في إطار تنفيذ طلبات الدولة في مجال الدفاع، استخدام أكثر من 300 طائرة قصيرة المدى، مشيرا إلى أن عددها الإجمالي في القوات المسلحة الروسية تجاوز 2100 وحدة".

المصدر: نوفوستي + إنترفاكس