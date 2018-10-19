الطوارئ الروسية: منفذ هجوم كيرتش استخدم قنابل من الحرب العالمية الثانية

رجحت أجهزة الطوارئ في شبه جزيرة القرم الروسية أن منفذ الهجوم، الذي أودى الأربعاء الماضي بأرواح 21 شخصا في معهد بمدينة كيرتش، قد صنع عبوات ناسفة من مخلفات الحرب الوطنية العظمى.

وأكد مصدر في أجهزة الطوارئ، بحديث إلى وكالة "نوفوستي" اليوم، أن المحققين يدرسون ما إذا كان منفذ الهجوم، الطالب فلاديسلاف روسلياكوف، يستخدم لإنتاج العبوات الناسفة مادة "تي إن تي" المتفجرة المستخرجة من القنابل التي تعود إلى مخلفات الحرب الوطنية العظمى.

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وأوضح المصدر أن المعارك الشرسة بين القوات السوفيتية والنازية التي شهدتها شبه الجزيرة إبان الحرب خلفت العديد من القنابل، لا سيما في منطقة كيرتش، ويُعثر عليها غير متفجرة بين حين وآخر، وثمة تكنولوجيات يدوية الصنع لاستخراج المادة المتفجرة منها.

ونفذ طالب الصف الرابع في كلية البوليتكنيك، روسلياكوف، الأربعاء الماضي هجوما مسلحا داخل مبنى الكلية، حيث قام بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع وإطلاق النار بكثافة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 50 آخرين، فيما انتحر المهاجم عقب تنفيذ الاعتداء.

المصدر: نوفوستي