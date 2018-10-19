بالفيديو من داخل كلية البوليتكنيك.. الدقائق الأولى بعد اعتداء كيرتش الإجرامي

نشرت وكالة "Ruptly" للفيديوهات أولى الصور التي التقطت داخل كلية البوليتكنيك بمدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم الروسية بعد الهجوم المسلح الذي وقع داخلها الأربعاء الماضي.

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وتظهر هذه الصور تداعيات انفجار العبوة الناسفة، والغرف الدراسية المدمرة وشظايا الزجاج المتناثر وآثار الدم.

وشن طالب الكلية فلاديسلاف روسلياكوف الأربعاء الماضي هجوما مسلحا داخل الكلية، حيث قام بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع وإطلاق النار بكثافة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، هم 16 طالبا و5 من موظفي ومدرسي الكلية، وإصابة 50 آخرين. أما المهاجم فانتحر في مكتبة الكلية.

المصدر: نوفوستي