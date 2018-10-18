ارتفاع حصيلة قتلى الاعتداء الإجرامي في القرم إلى 20 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى الاعتداء الإجرامي على كلية البوليتكنيك في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم الروسية إلى 20 شخصا، بينما تم التعرف على هوية جميع الضحايا، حسبما أفادت السلطات المحلية.

ونقلت وكالة "إتنرفاكس" عن سلطات المدينة، أن 15 من القتلى طلاب، بينهم 6 قاصرين، أما القتلى الخمسة الآخرون فهم من موظفي ومدرسي الكلية.

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وأضافت السلطات أنها شددت الإجراءات الأمنية في كافة مؤسسات التعليم ورعاية الأطفال في المدينة، وذلك على خلفية هذه المجزرة التي نفذها أمس الأربعاء أحد طلاب كلية البوليتكنيك باستخدام بندقية وعبوة ناسفة، وأسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

المصدر: وكالات