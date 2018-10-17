شهود عيان يحدثون لـ RT عن تفاصيل هجوم "كيرتش"

تحدث شهود عيان في مدينة كيرتش لقناة RT عن ملابسات التفجير الذي استهدف مبنى كلية البلينيكنك، وترافق مع إطلاق نار داخل المبنى من قبل مسلحين مجهولين.

وقال أحد شهود العيان:

"أختي وابن عمي من طلاب هذه الكلية. وتم تفجير قاعة الأكل أمام ناظريهما، ونقلتهما سيارة إسعاف.. وأصيب الكثير من الناس، وبعضهم لقي مصرعه.. وروى الحاضرون أن الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم كانوا ملثمين وأطلقوا النار على الجميع.. الناس بدأوا يقفزون عبر النوافذ ولا يعرفون ماذا يفعلون... ويوجد هناك رهائن.. من لم يتمكنوا من الفرار كانوا عالقين في الدرج، وتعرضوا لوابل من النار.."

وقالت شابة أخرى:

"التفجير وقع في الطابق الأول.. وكان قويا إلى درجة أنه كسر الزجاج في نوافذ الطابق الثاني.. لم أر من فعل ذلك.. لكن يقال إن رجلا دخل (المبنى) وقتل حارسة الباب، ثم وقع انفجار، تلاه إطلاق جديد للنار.. صديقتي لاذت بالفرار وعندما التفتت شاهدت أطفالا وهم يسقطون.."

شاهد عيان ثالث:

"كان هناك مسلحون ملثمون يطلقون النار على كل مع عثروا عليه... كان عددهم اثنين أو ثلاثة... واستمر إطلاق النار لمدة 10 أو15 دقيقة تقريبا... كان الناس يقفزون من النوافذ.. ألقى المسلحون عبوات ناسفة في شكل أكياس، قبل أن يهربوا من المكان".

وحسب المعلومات الأولية، أسفر الهجوم الذي صنفته السلطات عملا إرهابيا، إلى مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، بضعهم في حالات خطيرة وحرجة.

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المصدر: RT