لافروف: القيادة الروسية وجهت دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئاسة الروسية وجهت دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة روسيا، بما في ذلك جمهورية القرم.

وقال لافروف في حديث لقناة "يورونيوز" الثلاثاء: "زار رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، دمشق مؤخرا تلبية لدعوة الرئيس الأسد، ونقل، كما هو معتاد في الممارسات الدبلوماسية العادية، دعوة من القيادة الروسية إلى الرئيس الأسد لزيارة روسيا الاتحادية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم".

وأضاف لافروف أن "بشار الأسد شريكنا، ونقوم بانتظام بتبادل الزيارات مع زملائنا السوريين، على مستوى الرؤساء ووزراء الخارجية والتجارة والاقتصاد، على حد سواء. وبالطبع ندعم الاتصالات بين الجهات العسكرية والاستخباراتية، وهو أمر مهم جدا لمكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن روسيا تولي اهتمامها بتطوير العلاقات التجارية مع سوريا.

المصدر: إنترفاكس