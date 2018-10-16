 
مباشر

مساع تشريعية روسية لإنزال المؤبد بمن يتورطون في صنع المتفجرات

أخبار روسيا

مساع تشريعية روسية لإنزال المؤبد بمن يتورطون في صنع المتفجرات
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxlq

رجح النائب الأول لرئيس كتلة "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما الروسي ادالبي شخاغوشيف، احتمال تشديد عقوبة تحضير العبوات الناسفة وتداولها وبيعها، لتصل إلى السجن المؤبد.

وفي وقت سابق أعلن هذا البرلماني وجود خطة لإعداد تعديلات تضاف على قانون العقوبات الجنائية الروسي تشدد فيها العقوبة على تحضير وتخزين ونقل وبيع العبوات الناسفة، بشكل غير مشروع.

وأشار شخاغوشيف إلى أن البرلمانيين الروس، تمكنوا من بناء نظام تشريعي متماسك لمكافحة الإرهاب الدولي والإرهاب داخل البلاد.

إقرأ المزيد
بوتين يقترح تخفيف مادة قانونية مثيرة للجدل

وشدد على ضرورة الاستمرار في العمل المذكور وعدم التوقف، مشيرا إلى أن الإرهاب بات يترنح حاليا، بفضل النشاط الجدي والفعال للهيئات الأمنية ورد فعل المجتمع على الإرهاب.

وقال: "ورغم ذلك، يحاول الإرهابيون بين الحين والآخر، العودة من جديد لممارسة نشاطاتهم الدموية، ولذلك يجب علينا أن نقطع الطرق أمامهم من كافة الاتجاهات، وكذلك بتشديد العقوبة على تحضير العبوات".

 وأشار البرلماني إلى احتمال عرض مشروع القانون على مجلس الدوما في الدورة الخريفية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محطات مهمة للتعاون بين مصر وروسيا