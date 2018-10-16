مساع تشريعية روسية لإنزال المؤبد بمن يتورطون في صنع المتفجرات

رجح النائب الأول لرئيس كتلة "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما الروسي ادالبي شخاغوشيف، احتمال تشديد عقوبة تحضير العبوات الناسفة وتداولها وبيعها، لتصل إلى السجن المؤبد.

وفي وقت سابق أعلن هذا البرلماني وجود خطة لإعداد تعديلات تضاف على قانون العقوبات الجنائية الروسي تشدد فيها العقوبة على تحضير وتخزين ونقل وبيع العبوات الناسفة، بشكل غير مشروع.

Адальби Шхагошев: Россия – единственная страна, не позволяющая терроризму развиваться https://t.co/xyjnIyAom6 — Единая Россия 🇷🇺 (@er_novosti) 7 октября 2016 г.

وأشار شخاغوشيف إلى أن البرلمانيين الروس، تمكنوا من بناء نظام تشريعي متماسك لمكافحة الإرهاب الدولي والإرهاب داخل البلاد.

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وشدد على ضرورة الاستمرار في العمل المذكور وعدم التوقف، مشيرا إلى أن الإرهاب بات يترنح حاليا، بفضل النشاط الجدي والفعال للهيئات الأمنية ورد فعل المجتمع على الإرهاب.

وقال: "ورغم ذلك، يحاول الإرهابيون بين الحين والآخر، العودة من جديد لممارسة نشاطاتهم الدموية، ولذلك يجب علينا أن نقطع الطرق أمامهم من كافة الاتجاهات، وكذلك بتشديد العقوبة على تحضير العبوات".

وأشار البرلماني إلى احتمال عرض مشروع القانون على مجلس الدوما في الدورة الخريفية.

المصدر: نوفوستي