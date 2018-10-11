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مصرع 12 شخصا بتصادم حافلتين في روسيا

أخبار روسيا

مصرع 12 شخصا بتصادم حافلتين في روسيا
رابتلي
(صورة أرشيفية)
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لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 10 بتصادم حافلة ركاب متوسطة مع شاحنة نقل في جمهورية تشوفاشيا الواقعة في منطقة الفولغا الفيدرالية غربي روسيا.

وأكد مسؤول بوزارة الطوارئ الروسية أن الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 10 آخرين.

وأضاف أنه تم إسعاف 5 أشخاص بالمكان، ونقل 5 آخرون إلى المستشفى.

وكانت المعلومات الأولية تشير إلى مصرع 11 شخصا وإصابة 8 بجروح.

من جانبه، قال مصدر أمني في الجمهورية إن شاحنة النقل خرجت عن مسارها على طريق كاناش - موسكو، واصطدمت بحافلة الركاب من نوع "فيات"، مشيرا إلى أن جميع الضحايا من ركاب الحافلة.

المصدر: وكالات

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