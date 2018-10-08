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شويغو: مناورات "الشرق 2018" تستهدف حماية الأراضي الروسية فقط

أخبار روسيا

شويغو: مناورات
Sputnik VLADIMIR ASTAPKOVICH
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لرئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة اليابانية كاتسوتوسي كافانو الطابع الدفاعي البحت للمناورات العسكرية الروسية، بما فيها "الشرق 2018".

وأعرب شويغو عن أسفه لعدم حضور المراقبين اليابانيين المناورات، مشيرا إلى أن روسيا استجابت لطلب الجانب الياباني ولم تستخدم أراضي جزر الكوريل لإجراء المناورات.

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من جانبه، أعرب رئيس الأركان الياباني كاتسوتوسي كافانو عن تقديره لعدم إجراء المناورات في جزر الكوريل، وأضاف أنه يأمل بتفعيل العلاقات الدفاعية بين اليابان وروسيا.

بالإضافة إلى ذلك، استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف نظيره الياباني وبحث معه مسائل الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادي وآفاق توسيع التعاون العسكري بين البلدين.

المصدر: وكالات

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