من هنأ بوتين بعيد ميلاده شخصيا؟

تقدم كثير من رؤساء الدول بتهانيهم الشخصية هاتفيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده الـ66.

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وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية ضمت قائمة رؤساء دول العالم الذين هنأوا بوتين شخصيا: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، رئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف، رئيس أذربيجان إلهام علييف، رئيس طاجيكستان إمام علي رحمونوف، رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ، رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، إضافة إلى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأكد الكرملين تلقيه "عددا كبيرا من رسائل وبرقيات التهنئة من رؤساء وحكومات دول أجنبية ورؤساء منظمات دولية" بمناسبة عيد ميلاد بوتين الـ66 الذي يحتفل به الرئيس اليوم الأحد 7 أكتوبر.

المصدر: الكرملين