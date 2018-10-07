بوتين يحتفي بعيد ميلاده الـ66 وتهنئة بالمناسبة من إيطاليا لـ"الرجل الذي غيّر العالم"!

يحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد 7 أكتوبر، بعيد ميلاده الـ66، وجاءته أولى التهاني من رئيس بلدية مدينة فيرونا الإيطالية، فيديريكو سوبارينو، من مسرح أرينا دي فيرونا.

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وفي المسرح الشهير، أقيم يوم السبت العرض الجليدي الأول للنسخة الأوروبية من فيلم إيليا أفرتبوخ روميو وجولييت.

وباللغة الروسية هنّأ رئيس مجلس إدارة بنك انتيسا الإيطالي، أنطونيو فايليكو، رئيس رابطة "Cognize Eurasia" التي ترعى العرض الجليدي، الرئيس بوتين بعيد ميلاده من مسرح أرينا دي فيرونا، قائلا: "عزيزنا فلاديمير فلاديميروفيتش! نهنئك بعيد ميلادك. نتمنى لك العافية والصحة الجيدة لمواصلة العمل الذي قمت به بالفعل. العمل الذي غيّر عالمنا بشكل كبير".

وقبل خطاب التهنئة، ظهر المطرب الإيطالي توتو كتوجنو على خشبة مسرح فيرونا أرينا، وبعد أن جلس على كرسي على حافة المسرح، تحت المطر المنهمر، قام بأداء أغنية "Italiano Vero" الرائعة، وأتبعها بأغنيات باللغة الروسية للجمهور، منها "ليالي موسكو" و"العيون السود".



وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، إنه في طريقه إلى صديقه بوتين ليحتفل معه بعيد ميلاده.

وقبل عام، شارك السياسي الإيطالي أيضا في حفلة عيد ميلاد الرئيس الروسي في مدينة سوتشي على البحر الأسود، وقدم له غطاء لحاف ضخم مزين برسومات زاهية.

المصدر: نوفوستي