الكرملين: بوتين لا يعتزم التقاعد

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يخطط للتقاعد".

وقال بيسكوف خلال مشاركته في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على هواء قناة "روسيا 1" إن هذا التصريح للرئيس الروسي جاء في سياق حديثه مع الملياردير الصيني، رئيس شركة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية، جاك ما، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي عقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية الأسبوع الماضي.

ونقل بيسكوف عن بوتين تعليقه على أنباء بشأن تخلي جاك ما البالغ من العمر 54 عاما عن منصبه، وقال لمحاوره مازحا: "لماذا تعتزم التقاعد وأنت لا تزال ممتلئا بالطاقة"؟

وأضاف بعد ذلك: "أما أنا، فلا أخطط للذهاب على الإطلاق وليس لدي مثل هذه الأفكار"، دون توضيح ما الذي كان يقصده.

وسبق أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن جاك ما يعتزم ترك إدارة الشركة العملاقة في عيد ميلاده الـ 54، الموافق 10 سبتمبر الجاري.

المصدر: تاس