تفاصيل العملية الخاصة التي نفذتها الولايات المتحدة لسرقة أسرار "إس-300"

كشف الصحفي العسكري الروسي، فيكتور بارانيتس، أن الولايات المتحدة نفذت في تسعينيات القرن الماضي عملية استخباراتية خاصة لكشف أسرار منظومة "إس-300" الصاروخية الروسية.

وقال بارانيتس، في تعليق نشره اليوم الجمعة في صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" التي يعمل فيها حاليا: "عملت في التسعينيات بالتحقيق في قضية لا تصدق وتعلقت ببيع نسخة من منظوماتنا من طراز إس-300 للولايات المتحدة، وحصلت بواسطة مصادري في الحكومة والقطاع العسكري الصناعي ووزارة الدفاع والاستخبارات على معلومات أذهلتني، حيث تبين أن البنتاغون كان متوترا جدا بسبب تغلب منظوماتنا إس-300 على نظيرتها الأمريكية من نوع Patriot".

وأوضح بارانيتس أن "وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حددت آنذاك مهمة لكشف أسرار المنظومة الروسية وبدأت عملية شاملة أطلق عليها اسم Gladiator".

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وذكر الصحفي الروسي أن "الاستخباراتيين الأمريكيين تمكنوا، من خلال رشوة كبيرة لموظفين اثنين من أحد مكاتبنا للتصميم وأحد معاهدنا للأبحاث، من سرقة بعض البرمجيات لأنظمة توجيه صواريخ إس-300"، مضيفا أن "عددا من المكونات اشتراها أو سرقها الأمريكيون سرا في كازاخستان أو بيلاروس، اللتين حصل جيشاهما على بعض منظومات إس-300" بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.

وأكد بارانيتس: "لكنهم لم يتمكنوا من كشف أسرار هذه المنظومة، وحينما حاولوا اختراق أنظمة التوجيه جرى تعطيل كل الإلكترونيات واللوحات، بفضل خطط مصممينا".

وبين الصحفي الروسي في تقريره أن الولايات المتحدة حاولت بعد هذا الفشل تنفيذ مهمتها هذه بطريقة أخرى، وتابع: "لقد عرضوا على أحد الجنرالات في قطاعنا الدفاعي شراء نسخة كاملة من المنظومة من روسيا بمبلغ 140 مليون دولار".

وذكر بارانيتس: "الجنرال أدهشته الفكرة، لكن تطبيقها تطلب موافقة (الرئيس الروسي آنذاك) بوريس يلتسين، فتوصل إليه وأقنعه بأننا سنطور بفضل أموال الأمريكيين أسلحة أفضل بنحو 3 مرات من إس-300 بينما سيكونون مشغولين بالتنقيب في معرفة سر هذه المنظومة، وهنا يلتسين أعطى موافقته، وتم سحب نسخة من إس-300 من موقعها القتالي مع ترجمة كل الكتابات اللازمة إلى اللغة الإنجليزية وجرى إرسال المنظومة إلى الولايات المتحدة".

لكن الحكومة الروسية حصلت، حسب معلومات بارانيتس، على 47 مليون دولار فقط من أصل 140، لأن "الباقي تسرب إلى أيدي البائعين".

واختتم الصحفي بالقول إن "الأمريكيين وحتى بعد ذلك كانوا بحاجة إلى سنوات كثيرة لتطوير منظوماتهم من طراز Patriot لكي تقترب من حيث قدراتها من إس-300 الروسية".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا