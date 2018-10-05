الولايات المتحدة تتهم بسرقة بعض تكنولوجيات "إس-300" الروسية

اتهم المسؤول الكبير السابق من شركة "ألماز-أنتي" الروسية لصناعات الدفاع الجوي، إيغور أشوربيلي، الولايات المتحدة بسرقة تكنولوجيات طورتها روسيا واستخدمتها لإنتاج منظومات "إس-300".

وأشار أشوربيلي، الذي ترأس سابقا المكتب الرئيس لتصميمات الأنظمة في "ألماز-أنتي"، خلال مقابلة مع الصحفي من جريدة "كومسومولسكايا برافدا"، فيكتور بارانيتس، إلى أن المنظومة الوحيدة في العالم التي قد تنافس "إس-300" الروسية هي النسخة المحدثة الأخيرة لـ"باتريوت" الأمريكية.

وأوضح أشوربيلي مع ذلك، حسب ما نقله عنه بارانيتس في برنامج لقناة "زفيزدا" الروسية قبل نشر نص المقابلة: "تم ذلك لأن الأمريكيين، وفي حين كننا نعمل على تصميم منظومات إس-400، تحركوا في الوقت المناسب وسرقوا بعض الأشياء وطوروه لدرجة معينة".

ولفت أشوربيلي مع ذلك إلى أن منظومات "إس-400" و"إس-500" الروسية لا منافس لها في العالم في الوقت الراهن.

المصدر: زفيزدا + كومسومولسكايا برافدا