نحو 50% من الشباب الروس في غفلة عن أعمال القمع من عهد ستالين

لم يسمع نحو 50% من الشباب الروس شيئا عن أعمال القمع في الاتحاد السوفيتي من عهد يوسف ستالين، حسبما أبرز استطلاع للرأي شارك فيه 1600 مواطن روسي.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد الروسي لدراسة الرأي العام، ونشرته صحيفة " كومسومولسكايا برافدا"، اليوم الجمعة، أن الغالبية الساحقة (80%) من المواطنين على علم بأعمال القمع السياسي التي شهدها الاتحاد السوفيتي في الفترة ما بين 1927 و1953. كما اتضح أن عدد المطّلعين على هذه الصفحة السوداء في تاريخ البلاد ازداد بنسبة 7% مقارنة بالسنة الماضية. مع ذلك فقد اعترف 19% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم لم يسمعوا يوما حول الاضطهاد السياسي الذي مارسته السلطات السوفيتية في عهد ستالين.

وقال 47% من المشاركين في أعمار تتراوح بين 18 و24 عاما، إنهم في غفلة تامة عن الاضطهاد "الستاليني"، وذلك مقابل 89% من ذوي الأعمار المتراوحة بين 45 و59 سنة، الذين أجابوا بنعم على سؤال عما إذا كانوا يعرفون عن أعمال القمع السياسي في ظل زعامة ستالين للاتحاد السوفيتي.

يذكر أن الاستطلاع الذي أجراه المعهد نفسه في العام الماضي، أبرز أن 25% من المواطنين الروس يعتبرون أعمال القمع أمرا "ضروريا من وجهة النظر التاريخي".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا