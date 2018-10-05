موسكو تعلن بدء تنفيذ عقد تسليم "إس-400" للهند

أعلنت شركة "روسوبورون إكسبورت" أن صفقة توريد منظومة الصواريخ الدفاعية "إس-400" التي تم توقيعها اليوم مع الهند تعد الأكبر في تاريخ الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن "روسيا بدأت من اليوم بتنفيذ عقد توريد منظومة "إس-400" إلى الهند.

وأضاف مدير الشركة إلى روسيا والهند تعملان إعداد عقود أخرى ضخمة في مجال الأسلحة.

ووقعت اليوم روسيا والهند عددا من الاتفاقيات في مختلف المجالات كان أهمها صفقة توريد أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400"، والتي تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار.

المصدر: وكالات