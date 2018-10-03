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القاذفات الاستراتيجية الروسية تشارك في التدريبات التكتيكية

أخبار روسيا

القاذفات الاستراتيجية الروسية تشارك في التدريبات التكتيكية
وزارة الدفاع الروسية
قاذفة القنابل البعيدة المدى " تو - 22"
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انطلقت في روسيا التدريبات التكتيكية الجوية بمشاركة الطائرات الاستراتيجية الحاملة للصواريخ "تو-160" و"تو-95 إم إس"، وقاذفات القنابل بعيدة المدى "تو-22 إم 3".

وقدمت تلك الطائرات 3 أفواج جوية مشاركة في التدريبات ومرابطة في محافظات ساراتوف وكالوغا ومورمانسك الروسية.

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وقال ناطق باسم المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية إن التدريبات تجري في إطار الفحص الاختباري للقوات المسلحة الروسية لعام 2018.

وأشار الناطق إلى أن طائرات التزود بالوقود "إيل-78" تشارك في التدريبات أيضا. أما العدد الإجمالي للطائرات المشاركة في التدريبات فبلغ 20 طائرة. كما تم تشغيل 10 مطارات في المناطق العسكرية الشرقية والغربية والوسطى للجيش الروسي.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الأفراد سيتدربون على الانتقال من مطار إلى آخر، وتزويد الطائرات بالوقود جوا، وتوجيه ضربات جوية إلى الأهداف الأرضية في ميادين التدريب.

المصدر: تاس

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