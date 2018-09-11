عملية إنزال برمائية على ساحل غير مجهز.. سفن أسطول الشمال الروسي تلتحق بمناورات "الشرق - 2018"

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن وصول سفن أسطول الشمال عبر البحار القطبية الشمالية إلى شواطئ تشوكوتكا للمشاركة في مناورات "الشرق - 2018" التي انطلقت اليوم الثلاثاء.

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وقالت الوزارة في بيان: "وصلت اليوم مجموعة من السفن الحربية وسفن تموين أسطول الشمال، إلى منطقة رأس فانكاريم في بحر تشوكوتسكي للمشاركة في مناورات "الشرق—2018" (فوستوك-2018).

تجدر الإشارة إلى أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الفريق كولاكوف" والسفينتين البرمائيتين "كوندوبوغا" و"ألكسندر أوتراكوفسكي"، قد بدأت بالتحضير لعملية إنزال برمائية على ساحل غير مجهز.

وأضافت وزارة الدفاع: "توجد على ظهر السفن البرمائية وحدات سلاح مشاة البحرية ولواء الأسلحة الآلية للقطب الشمالي..، الذين نفذوا سابقا مهام تدريبية في منطقة ياكوتسكي قرب قرية تيكسي".

وأوضحت وزارة الدفاع: "للمشاركة في المناورات "فوستوك (الشرق) - 2018"، قامت بواخر وسفن أسطول الشمال بالانتقال من مركز انتشارها الرئيسي إلى شبه جزيرة كولسكي في منطقة إجراء المناورات عن طريق بحر الشمال".

وتستمر مناورات "الشرق-2018" التي انطلقت اليوم حتى 17 سبتمبر الجاري، وهي أكبر مناورات تدريبية في روسيا منذ قرابة 40 عاما في مجال إعداد القوات المسلحة.

وستشارك في التدريبات قوات المناطق العسكرية الروسية الشرقية والوسطى، وقوات أسطول الشمال، وجميع الوحدات العسكرية التابعة لقوات الإنزال الجوي، وطائرات بعيدة المدى، وطائرات شحن جوية عسكرية، ونحو 300 ألف جندي وضابط.

المصدر: نوفوستي