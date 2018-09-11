 
مباشر

الدفاع الروسية: انطلاق مناورات "شرق 2018" بمشاركة 300 ألف عسكري في أقصى شرق روسيا

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: انطلاق مناورات
Sputnik Sergey Mamontov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krqo

أعلنت إدارة شؤون الإعلام والاتصال لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 6 آلاف من المظليين الروس سيشاركون في مناورات "شرق- 2018".

وجاء في البيان : " يشارك في مناورات " شرق- 2018 " أكثر من 6 آلاف جندي من ثلاثة تشكيلات ووحدتين عسكريتين منفصلتين من القوات المظلية" ​​​.

وأضافت وزارة الدفاع :" للقيام باستطلاع من الجو في مناطق الإجراءات العملية، سيتم تشغيل نحو 10 تشكيلات من الطائرات المسيرة " إيريون-3" و "أورلان -10" من وحدات الطائرات بدون طيار التابعة للقوات المظلية".

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا