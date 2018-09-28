روسيا تتفوق بـ 3 تقنيات عسكرية وترفض بيعها تحت أي ظرف

أشارت صحيفة Jinri Toutiao الصينية، إلى تكنولوجيا عسكرية فريدة تشتهر بها روسيا، ولا يمكن لأي دولة منافسة روسيا فيها.

وذكرت الصحيفة الصينية أن 3 أنواع من التكنولوجيا العسكرية الروسية هي الأبرز في مجال الأسلحة في الجيش الروسي، حيث تعد موسكو من رواد إنتاج وتصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية في العالم.

وأوضحت أن روسيا لن تبيع هذه المعدات التكنولوجية تحت أي ظرف.

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وأضافت الصحيفة أن روسيا تشتهر في المقام الأول بإنتاج الغواصات النووية، فهي منذ العصر السوفييتي لا يوجد لها منافسون في هذا المجال، فعلى سبيل المثال الغواصات النووية من مشروع 955" Borey "وتقدر حمولتها بـ24 ألف طن، بالإضافة إلى مواصفاتها التكنولوجية التي تجعلها غواصة قاتلة.

كما أكدت الصحيفة أن المجمع الصاروخي "Sarmat" الروسي، يمثل قوة تدميرية هائلة، ولديه أيضا القدرة على التغلب على الدفاعات الجوية وذلك بفضل الهجوم المداري الخاص به، ويمكن القول إن تطور روسيا في هذا المجال جاء في وقت مبكر.

وتابعت أن الأمر الثالث هو محركات الطائرات الروسية الرائدة التي تحرص الصناعة العسكرية الصينية على الحصول عليها.

المصدر: نوفوستي