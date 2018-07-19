اختبار صواريخ "سارمات" القارية انتهى وستدخل الخدمة في الوقت المحدد

اعتبر أرتيوم فياتكين من المجلس العسكري العلمي للقوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية أن نشر صواريخ "سارمات" القارية، بين أولويات تطوير القوات النووية الاستراتيجية البرية الروسية

وأضاف أن مجمع الصناعات الحربية الروسي، قد أنهى مرحلة إضافية من مراحل تصنيع منظومة صواريخ "سارمات" العابرة للقارات.

وأشار إلى أن الاختبارات المستمرة في إطار إتمام مشروع "سارمات"، قد تخللها تنفيذ أكثر من 50 مهمة أثبتت صحة الحلول المتخذة بشأن الصاروخ والمنظومات ومكونات منصة إطلاقه، وأثبت موثوقية هذه المنظومة، وساعدت في ضبط خطوات تهيئة الصاروخ للإطلاق وجدوله الزمني.

وتابع أنه ومن أجل دعم هذه المهمة، تم تحديث القدرات الإنتاجية وإعادة تجهيز وتأهيل كوادر مجمع الصناعات الجوية الفضائية، وتشكيل الاحتياطات اللازمة من المنتجات والمواد الأولية، كما يجري التحضير لإنتاج دفعة تجريبية من الصواريخ.

وفي الختام أشار إلى أن كل الأنشطة المنجزة تفضي إلى نتيجة واحدة، وهي أن نصب منظومة "سارمات" المزودة بصاروخ وزنه يفوق الـ200 طن، وإدخالها طور الخدمة، مستمر وفقا للجدول الزمني المقرر.

المصدر: RT