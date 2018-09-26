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ستيفين سيغال يروي تفاصيل عمله في وزارة الخارجية الروسية

أخبار روسيا

ستيفين سيغال يروي تفاصيل عمله في وزارة الخارجية الروسية
Reuters Maxim Shemetov
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تحدث الممثل الأمريكي الشهير، ستيفن سيغال، الذي عينته موسكو مؤخرا، ممثلا خاصا لوزارة الخارجية الروسية، عن المهام المكلف بها وعن الأهداف، التي يسعى لتحقيقها.

وقال سيغال الذي حصل على الجنسية الروسية، في نوفمبر 2016، وتم تعيينه مؤخرا، ممثلا خاصا لوزارة الخارجية إنه "يواصل فعل ما كان يفعله دائما"، وهو تعزيز العلاقات بين الدول، وبالخصوص بين اليابان والشرق الأقصى.

وأكد الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية خلال لقاء مع الجمهور في إحدى قاعات السينما بالشرق الأقصى الروسي، أنه يعمل الآن على تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين روسيا واليابان، مشيرا إلى أنه لم يمض وقت كثير على تعيينه.

وأضاف ستيفين سيغال، أنه بغض النظر عن منصبه فهو يعمل دائما على تعزيز علاقات روسيا الدولية.

المصدر: انترفاكس

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