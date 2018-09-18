قتلى وجرحى باصطدام حافلتين في مقاطعة فورونيج الروسية

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات بتصادم حافلتين لنقل الركاب على الطريق السريع "دون" في مقاطعة فورونيج جنوب غربي روسيا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر في خدمة الإسعاف قوله إن حافلتي الركاب من نوع "فولفو" و"نيوبلان" اصطدمتا أثناء سيرهما باتجاهين معاكسين في الطريق السريع.

وأوضح مصدر في خدمة الطوارئ أن الحادث وقع في حوالي الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة مساء اليوم الثلاثاء، في جزء М-4 من طريق "دون" السريع.

وأكد المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة 40 راكبا في الحادث، حالة 10 منهم خطيرة.

المصدر: إنترفاكس







