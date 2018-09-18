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شويغو: بدأنا بإنشاء نظام أمن جديد في إدلب السورية

أخبار روسيا

شويغو: بدأنا بإنشاء نظام أمن جديد في إدلب السورية
Sputnik
مقر وزارة الدفاع الروسية
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن بدء العمل على إنشاء نظام أمن جديد في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية.

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وكشف شويغو أن "المباحثات بشأن تسوية الوضع في منطقة إدلب التي جرت أمس الاثنين (في مدينة سوتشي) بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية، وقائدا الأركان العامة، أسفرت عن اتخاذ قرار يقضي بالشروع في العمل على إنشاء نظام وهيكل جديدين لضمان سلامة العمل في منطقة خفض التصعيد بإدلب، انطلاقا من هذا اليوم"، (الـ 18 سبتمبر الجاري).

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في تعليقه على إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" قبالة الساحل السوري، بأن تتخذ روسيا "إجراءات سيلاحظها الجميع لتعزيز أمن مواقعها وعسكرييها في سوريا".

المصدر: تاس + RT

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