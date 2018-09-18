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وزارة الدفاع الروسية: فقدنا الاتصال بطائرة من طراز إيل 20 على متنها 14 عسكريا

تغطية مباشرة.. فقدان الاتصال بطائرة روسية في سوريا على متنها 14 عسكريا!

أخبار روسيا

تغطية مباشرة.. فقدان الاتصال بطائرة روسية في سوريا على متنها 14 عسكريا!
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر، أن قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا فقدت مساء يوم 17 سبتمبر، الاتصال مع طاقم الطائرة الروسية "إيل -20".

2:08 - وزارة الدفاع: "لحظة انقطاع الاتصال بطائرتنا كانت 4 طائرات من طراز إف 16 تهاجم اللاذقية السورية. إضافة لذلك سجلت راداراتنا إطلاق صواريخ من على متن الفرقاطة الفرنسية (أوفيرن) المرابطة في المنطقة المذكورة عينها".

2:11 - وزارة الدفاع الروسية: "قرابة الساعة 23:00 بتوقيت موسكو وفوق مياه البحرالمتوسط وعلى مسافة 35 كم من الساحل السوري فقدنا الاتصال بطائرة إيل 20 على متنها 14 عسكريا".

2:28 - إسرائيل تمتنع عن التعليق على الحادثة: "نحن لا نعلق على الأخبار القادمة من الخارج.. أحتاج الوقت لمناقشة الأمر مع المرؤوسين" ( مسؤولة في وزارة الدفاع الإسرائيلية لوكالة نوفوستي).

2:45 - الطائرة المفقودة من طراز إل 20 للاستطلاع والإشارة.

2:58 - إطلاق عملية بحث وإنقاذ من قاعدة حميميم للعثور على الطائرة المفقودة.

3:28 - سي إن إن: "روسيا أخطرت الولايات المتحدة باختفاء الطائرة الروسية في البحر المتوسط حسبما نقل مصدر عسكري".

3:58 - وزارة الدفاع الروسية: "ليس لدينا معلومات عن مصير العسكريين الـ14 الذي كانوا على متن الطائرة".

4:06 - سي إن إن تنشر خبرا على موقعها تحت عنوان "النظام السوري يصيب طائرة روسية بالخطأ" والصحفيون ينتقدون تبنيها المعلومة وعدم استنادها لمصدر في العنوان.

4:23 - الفرقاطة الفرنسية ( أفيرن ): دخلت الخدمة عام 2017 وهي باكورة تعاون فرنسي إيطالي .. طاقمها مؤلف من 108 أشخاص وتحمل صواريخ دفاع جوي وصواريخ هجومية بحرية، تستطيع الإبحار بسرعة 28 كم / ساعة.

FRED TANNEAU / AFP
الفرقاطة الفرنسية ( أفيرن)

المصدر: وكالات

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