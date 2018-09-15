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روسيا ودولة عربية في المقدمة وفق مؤشر التنمية البشرية

أخبار روسيا

روسيا ودولة عربية في المقدمة وفق مؤشر التنمية البشرية
Sputnik / Максим Блинов
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ذكر تقرير التنمية البشرية 2018 ، الصادر عن الأمم المتحدة مساء أمس الجمعة أن روسيا دخلت في مجموعة الدول الأكثر تطورا في العالم.

وشمل التصنيف 189 دولة حلت روسيا فيه بالمرتبة الـ 49، متأخرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدمت 7 مراكز عن العام الماضي وشغلت المرتبة الـ34 عالميا والأولى عربيا.

وتقوم الأمم المتحدة بإعداد تقرير عالمي حول التنمية البشرية كل عام وتصنف الدول ضمن هذا التقرير بناء على المؤشرات التالية: متوسط عمر السكان، وتدني مستوى الأمية، والمستوى المعيشي.

المصدر: "نوفوستي"

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