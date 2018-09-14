الدفاع الروسية: هناك مؤشرات على خرق واشنطن معاهدة حظر نشر الأسلحة الجرثومية

أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى وجود دلائل على خرق واشنطن معاهدة حظر تطوير الأسلحة الجرثومية منوهة بأن عسكرييها يدرسون وثائق قدمها وزير جورجي حول البرنامج الأمريكي للسلاح البيولوجي.

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وجاء في بيان صدر اليوم الجمعة عن وزارة الدفاع الروسية: "الوثائق والحقائق الفاضحة التي أصبحت معروفة تتضمن دلائل على انتهاكات خطيرة من قبل الجانب الأمريكي لمعاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية والسامة وتدمير تلك الأسلحة، التي صدقت عليها الولايات المتحدة عام 1972".

وأكد البيان أن كافة الوثائق المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزير الأمن الجورجي الأسبق، إيغور غيورغادزه "يدرسها بعناية خبراء مختصون من وزارة الدفاع الروسية، وسيتم عرض نتائج هذا التحليل على الرأي العام الروسي والدولي".

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ويأتي هذا الإعلان من الدفاع الروسية تعليقا على تصريح وزير الأمن الجورجي الأسبق، الذي أدلى به يوم الثلاثاء الماضي وكشف أن عسكريين أمريكيين يمارسون تجارب سرية على مدنيين جورجيين داخل مختبرات يمولها البنتاغون في البلاد.

المصدر: نوفوستي