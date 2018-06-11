موسكو تطالب بإتاحة مختبرات البنتاغون البيولوجية في أرمينيا وكازاخستان أمام الخبراء الروس

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لسلطات أرمينيا وكازاخستان عن قلق موسكو لنشاط مختبرات بيولوجية تنشط على أراضيهما بتمويل من البنتاغون، مطالبا بإتاحتها أمام الخبراء الروس.

وجاءت مطالبة لافروف هذه، خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي عقد في مدينة ألمآتا الكازاخية اليوم الاثنين.

وأضاف لافروف أن الاستخبارات الروسية والخبراء "لا يستبعدون أن يرمي نشاط هذه المختبرات للإضرار بروسيا في وقت من الأوقات"، مشيرا إلى أن واشنطن "لا تفتح مختبرات كهذه في غرب أوروبا"، وإنما على طول الحدود الروسية.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت"، أن لافروف قد بحث في كازاخستان إمكانية توقيع وثيقة خاصة مع يريفان في البحوث البيولوجية لضمان إتاحة المختبرات الأمريكية المشار إليها في أرمينيا أمام الخبراء الروس للوقوف على طبيعة نشاطها.

وبدأت الولايات المتحدة منذ 2010 بافتتاح مختبرات بيولوجية في أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان ومولدوفا وكازاخستان وأزبكستان.

وتؤكد واشنطن أن الهدف من وراء نشاط مختبراتها، ضمان الصحة الحيوانية وتقوية قدرات الحكومات على رصد التهديدات المحتملة على الصحة والناجمة عن استخدام الأسلحة البيولوجية أو تفشي الأوبئة.

وتحصل المختبرات على تمويلها من وزارة الدفاع الأمريكية التي تنفق ملايين الدولارات على دعم هذه المختبرات.

ويرجح منتقدو نشاط المختبرات الأمريكية في بلدانهم ازدواجية استخدامها، حيث تعمل على تطوير السلاح البيولوجي استنادا إلى طبيعة النمط الوراثي والمزايا البيولوجية لشعب معين أو منطقة معينة، فيما تؤكد واشنطن أن نشاط هذه المختبرات مدني وعلمي بحت.

المصدر: كوميرسانت + وكالات