موسكو تطلب توضيحا رسميا من واشنطن حول مختبرات في جورجيا تقوم بتجارب على البشر!

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو بصدد طلب تفسير رسمي من واشنطن، حول أنشطة مختبرات في جورجيا، من المحتمل قيامها بتجارب قاتلة على الناس.

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وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي: "ستطلب وزارة الخارجية الروسية من نظيرتها الأمريكية توضيحا رسميا، فيما يتعلق بالبيانات الجديدة، التي أدلى بها وزير الأمن السابق في جورجيا، إيغور غيورغادزه، والتي تدل على دور غير نظيف لوحدة القوات المسلحة الأمريكية، التي تنتشر في مختبر ميكروبيولوجيي في جورجيا​​​.

وأضافت: "أعتقد أن الدول ذات السيادة اكتسبت سيادتها واستقلالها وحاربت للحفاظ عليها، وليس لأجل إجراء تجارب بيولوجية عليها وعلى مواطنيها من قبل عسكريين غرباء".

المصدر: سبوتنيك



