الشرطة العسكرية الروسية تفضل سيارات "لادا"

أشارت صحيفة "إزفيستيا" إلى أن الشرطة العسكرية، وشرطة المرور العسكرية الروسيتين ستحصلان على سيارات "لادا فيستا" من نموذج Cross التي تلبي أهم المعايير المطلوبة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "هذه السيارات ستستخدم في أعمال الدورية ومرافقة القوافل العسكرية فيما تعتمد في الوقت الراهن على سيارات فورد فوكس من صناعة روسية، لتنفيذ هذه المهام".

ويرى الخبراء أن سيارات "لادا فيستا" Cross، تعتبر أفضل من مثيلاتها خلال استخدامها على الطرق الترابية.

وقال مصدر في وزارة الدفاع للصحيفة، إن الجيش الروسي يختبر في الوقت الراهن، مدى قابلية "لادا فيستا" Cross، للعمل في الظروف الميدانية.

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وذكر، أن الشرطة العسكرية وشرطة المرور العسكرية، ستستخدم هذه السيارات خلال الدوريات في المدن وفي القطعات العسكرية ومرافقة القوافل العسكرية عند تنقلها على الطرق العامة وخلال إعادة الانتشار.

وأشار إلى أن شرطة المرور العسكرية تستخدم حاليا، سيارات UAZ Patriot الروسية رباعية الدفع، إضافة إلى سيارات فورد فوكوس.

وسيتم طلاء سيارات "لادا فيستا" المخصصة للجيش، باللون الأخضر الغامق وستزود بأجهزة اتصال حديثة.

المصدر: إنترفاكس