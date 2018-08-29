بالفيديو.. آخر موديلات "لادا غرانتا" في الأسواق الروسية

تعتزم شركة "أوتوفاز" الروسية طرح آخر موديلات سيارة "لادا غرانتا" المطورة بموديلات سيدان وهاتشباك وستيشن يوم 1 سبتمبر القادم.

كما سيشهد مطلع العام القادم توسيع أسطول سيارات لادا، بفضل انضمام موديل "لادا غرانتا كروس" إليها.

بهذا الشأن صرح نائب الرئيس التنفيذي للشركة لشؤون المبيعات والتسويق، يان بتاشيك، بأن الموديلات الجديدة لـ "غرانتا" ستظهر في معارض بيع السيارات بدءًا من 1 سبتمبر القادم، وأضاف أن مبيعات "غرانتا" الجديدة ستحتفظ بصدارتها وسط شريحة المستهلكين المستهدفة، وذلك بفضل بقاء سعرها دون تغيير على نفس مستوى أسعار الجيل السابق، ما يعني أن سعر النسخة الأساسية (بدون كماليات) للسيارة السيدان لن يتجاوز 419.9 ألف روبل (نحو 6 آلاف دولار)، بينما لن يتجاوز سعر النسخة الأساسية للسيارة الستيشن 446.9 ألف روبل (نحو 6.6 ألف دولار).

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وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أعلنت في وقت سابق توقف شركة "أوتوفاز" الروسية عن إنتاج موديلات "لادا بريورا" و"كالينا" و"غرانتا"، وستحل محلها نسخ "غرانتا" المطورة (سيدان وهاتشباك وليفتباك وستيشن).

يذكر أن سيارة "غرانتا" أصبحت عام 2017 ثاني أكثر الموديلات شعبية في روسيا، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 6.8% وبلغ حجم مبيعاتها 93.7 ألف سيارة.

المصدر: فيستي.رو