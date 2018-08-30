اختبار ناجح لمنظومة روسية جديدة مضادة للصواريخ

نفّذت القوات الجوية الفضائية الروسية تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ جديد ضمن منظومة الدفاع الصاروخي، من مركز الإطلاق "ساري-شاغان" الواقع في كازاخستان.

وقال نائب قائد قوة مهام الدفاع الصاروخي الجوية الروسية أندريه بريخودكو، الخميس: "نظام الدفاع الصاروخي الجديد وبعد سلسلة من الاختبارات أكد بشكل موثوق الخصائص الفنية المنتظرة منه وأنجز المهمة بنجاح، وأصاب الهدف المفترض بالدقة المحددة".

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وصممت منظومة الدفاع الصاروخي العاملة في القوات الفضائية الجوية الروسية، لحماية الأراضي الروسية من الهجمات الجوية والفضائية وكذلك لتنفيذ مهمات في مصلحة أنظمة التحذير من الهجمات الصاروخية، ورصد الأهداف في الفضاء الخارجي.

المصدر: إنترفاكس