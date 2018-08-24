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إصابة مدفيديف تحول دون مشاركته في الفعاليات العامة

أخبار روسيا

إصابة مدفيديف تحول دون مشاركته في الفعاليات العامة
Sputnik
رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف
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أعلن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، عن إصابة رئيس الحكومة الروسية أثناء ممارسته الرياضة.

وقال المكتب في بيان صحفي، الجمعة: "الإصابة التي تعرض لها رئيس الوزراء أثناء ممارسته الرياضة، ستحول دون مشاركته في الفعاليات العامة".

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ولم يأت المكتب على ذكر نوع الإصابة التي تعرض لها مدفيديف، أو الفترة المقررة لعلاجها.

وكانت وسائل إعلام روسية قد تداولت في وقت سابق، أنباء عن إلغاء عدد من الأنشطة المقررة في جدول رئيس الحكومة دون التطرق لسبب ذلك.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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