إصابة مدفيديف تحول دون مشاركته في الفعاليات العامة

أعلن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، عن إصابة رئيس الحكومة الروسية أثناء ممارسته الرياضة.

وقال المكتب في بيان صحفي، الجمعة: "الإصابة التي تعرض لها رئيس الوزراء أثناء ممارسته الرياضة، ستحول دون مشاركته في الفعاليات العامة".

В сети беспокоятся в связи с отсутствием премьера Медведева в публичном пространстве. В кабмине сказали, что все это из-за спортивной травмы, не более. Скорейшего выздоровления, Дмитрий Анатольевич pic.twitter.com/6FhPDw8GeZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

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ولم يأت المكتب على ذكر نوع الإصابة التي تعرض لها مدفيديف، أو الفترة المقررة لعلاجها.

وكانت وسائل إعلام روسية قد تداولت في وقت سابق، أنباء عن إلغاء عدد من الأنشطة المقررة في جدول رئيس الحكومة دون التطرق لسبب ذلك.

المصدر: نوفوستي