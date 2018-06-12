مدفيديف يهنئ الروس بطريقته

هنأ رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الروس بالعيد الوطني "يوم روسيا، الذي تحتفل به البلاد اليوم.

ونشر دميتري مدفيديف تهنئته للمواطنين على شكل صور التقطتها بعدسته ونشرها في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم.

وتشهد مختلف مدن روسيا، من الشرق الأقصى وإلى كالينينغراد، في أقصى الشمال الغربي، فعاليات احتفالية جميلة. ففي مدينة فلاديفستوك، تم تنظيم سباق للقوارب الشراعية، شاركت فيها العديد من اليخوت الملونة بألوان العلم الوطني الروسي.

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المصدر: فيستي رو

ادوارد سافين